ILIT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Lithium Miners and Producers ETF hisse senedi 13.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 13.31 - 14.11 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 12.24 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 177 değerine ulaştı. ILIT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Lithium Miners and Producers ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Lithium Miners and Producers ETF hisse senedi şu anda 13.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.12% ve USD değerlerini izler. ILIT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ILIT hisse senedi nasıl alınır? iShares Lithium Miners and Producers ETF hisselerini şu anki 13.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 13.97 ve Ask 14.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 177 ve günlük değişim oranı 4.41% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ILIT fiyat hareketlerini takip edin.

ILIT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Lithium Miners and Producers ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 6.50 - 14.11 ve mevcut fiyatı 13.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 13.97 veya Ask 14.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 13.30% ve 6 aylık değişim oranı 83.57% değerlerini karşılaştırır. ILIT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Lithium Miners and Producers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Lithium Miners and Producers ETF hisse senedi yıllık olarak 14.11 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 6.50 - 14.11). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 12.24 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Lithium Miners and Producers ETF performansını takip edin.

iShares Lithium Miners and Producers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 6.50 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 13.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 6.50 - 14.11 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ILIT fiyat hareketlerini izleyin.