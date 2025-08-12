ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF
今日ILIT汇率已更改14.13%。当日，交易品种以低点13.31和高点14.11进行交易。
关注iShares Lithium Miners and Producers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ILIT新闻
常见问题解答
ILIT股票今天的价格是多少？
iShares Lithium Miners and Producers ETF股票今天的定价为13.97。它在13.31 - 14.11范围内交易，昨天的收盘价为12.24，交易量达到177。ILIT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Lithium Miners and Producers ETF股票是否支付股息？
iShares Lithium Miners and Producers ETF目前的价值为13.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.12%和USD。实时查看图表以跟踪ILIT走势。
如何购买ILIT股票？
您可以以13.97的当前价格购买iShares Lithium Miners and Producers ETF股票。订单通常设置在13.97或14.27附近，而177和4.41%显示市场活动。立即关注ILIT的实时图表更新。
如何投资ILIT股票？
投资iShares Lithium Miners and Producers ETF需要考虑年度范围6.50 - 14.11和当前价格13.97。许多人在以13.97或14.27下订单之前，会比较13.30%和。实时查看ILIT价格图表，了解每日变化。
iShares Lithium Miners and Producers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Lithium Miners and Producers ETF的最高价格是14.11。在6.50 - 14.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Lithium Miners and Producers ETF的绩效。
iShares Lithium Miners and Producers ETF股票的最低价格是多少？
iShares Lithium Miners and Producers ETF（ILIT）的最低价格为6.50。将其与当前的13.97和6.50 - 14.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ILIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ILIT股票是什么时候拆分的？
iShares Lithium Miners and Producers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.24和22.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.24
- 开盘价
- 13.38
- 卖价
- 13.97
- 买价
- 14.27
- 最低价
- 13.31
- 最高价
- 14.11
- 交易量
- 177
- 日变化
- 14.13%
- 月变化
- 13.30%
- 6个月变化
- 83.57%
- 年变化
- 22.12%
