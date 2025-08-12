报价部分
ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF

13.97 USD 1.73 (14.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ILIT汇率已更改14.13%。当日，交易品种以低点13.31和高点14.11进行交易。

关注iShares Lithium Miners and Producers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

ILIT新闻

常见问题解答

ILIT股票今天的价格是多少？

iShares Lithium Miners and Producers ETF股票今天的定价为13.97。它在13.31 - 14.11范围内交易，昨天的收盘价为12.24，交易量达到177。ILIT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Lithium Miners and Producers ETF股票是否支付股息？

iShares Lithium Miners and Producers ETF目前的价值为13.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.12%和USD。实时查看图表以跟踪ILIT走势。

如何购买ILIT股票？

您可以以13.97的当前价格购买iShares Lithium Miners and Producers ETF股票。订单通常设置在13.97或14.27附近，而177和4.41%显示市场活动。立即关注ILIT的实时图表更新。

如何投资ILIT股票？

投资iShares Lithium Miners and Producers ETF需要考虑年度范围6.50 - 14.11和当前价格13.97。许多人在以13.97或14.27下订单之前，会比较13.30%和。实时查看ILIT价格图表，了解每日变化。

iShares Lithium Miners and Producers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Lithium Miners and Producers ETF的最高价格是14.11。在6.50 - 14.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Lithium Miners and Producers ETF的绩效。

iShares Lithium Miners and Producers ETF股票的最低价格是多少？

iShares Lithium Miners and Producers ETF（ILIT）的最低价格为6.50。将其与当前的13.97和6.50 - 14.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ILIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ILIT股票是什么时候拆分的？

iShares Lithium Miners and Producers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.24和22.12%中可见。

日范围
13.31 14.11
年范围
6.50 14.11
前一天收盘价
12.24
开盘价
13.38
卖价
13.97
买价
14.27
最低价
13.31
最高价
14.11
交易量
177
日变化
14.13%
月变化
13.30%
6个月变化
83.57%
年变化
22.12%
