ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF
Der Wechselkurs von ILIT hat sich für heute um -1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.17 bis zu einem Hoch von 14.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Lithium Miners and Producers ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ILIT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ILIT heute?
Die Aktie von iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) notiert heute bei 14.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.17 - 14.65 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.47 und das Handelsvolumen erreichte 78. Das Live-Chart von ILIT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ILIT Dividenden?
iShares Lithium Miners and Producers ETF wird derzeit mit 14.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ILIT zu verfolgen.
Wie kaufe ich ILIT-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) zum aktuellen Kurs von 14.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.28 oder 14.58 platziert, während 78 und -1.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ILIT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ILIT-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Lithium Miners and Producers ETF müssen die jährliche Spanne 6.50 - 14.65 und der aktuelle Kurs 14.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 15.82% und 87.65%, bevor sie Orders zu 14.28 oder 14.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ILIT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Der höchste Kurs von iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) im vergangenen Jahr lag bei 14.65. Innerhalb von 6.50 - 14.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Lithium Miners and Producers ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) im Laufe des Jahres betrug 6.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.28 und der Spanne 6.50 - 14.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ILIT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ILIT statt?
iShares Lithium Miners and Producers ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.47 und 24.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.47
- Eröffnung
- 14.48
- Bid
- 14.28
- Ask
- 14.58
- Tief
- 14.17
- Hoch
- 14.65
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- -1.31%
- Monatsänderung
- 15.82%
- 6-Monatsänderung
- 87.65%
- Jahresänderung
- 24.83%
