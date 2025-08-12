- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF
Il tasso di cambio ILIT ha avuto una variazione del 14.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.31 e ad un massimo di 14.11.
Segui le dinamiche di iShares Lithium Miners and Producers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ILIT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ILIT oggi?
Oggi le azioni iShares Lithium Miners and Producers ETF sono prezzate a 13.97. Viene scambiato all'interno di 13.31 - 14.11, la chiusura di ieri è stata 12.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 177. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ILIT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Lithium Miners and Producers ETF pagano dividendi?
iShares Lithium Miners and Producers ETF è attualmente valutato a 13.97. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ILIT.
Come acquistare azioni ILIT?
Puoi acquistare azioni iShares Lithium Miners and Producers ETF al prezzo attuale di 13.97. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.97 o 14.27, mentre 177 e 4.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ILIT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ILIT?
Investire in iShares Lithium Miners and Producers ETF implica considerare l'intervallo annuale 6.50 - 14.11 e il prezzo attuale 13.97. Molti confrontano 13.30% e 83.57% prima di effettuare ordini su 13.97 o 14.27. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ILIT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Il prezzo massimo di iShares Lithium Miners and Producers ETF nell'ultimo anno è stato 14.11. All'interno di 6.50 - 14.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Lithium Miners and Producers ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Il prezzo più basso di iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) nel corso dell'anno è stato 6.50. Confrontandolo con gli attuali 13.97 e 6.50 - 14.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ILIT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ILIT?
iShares Lithium Miners and Producers ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.24 e 22.12%.
- Chiusura Precedente
- 12.24
- Apertura
- 13.38
- Bid
- 13.97
- Ask
- 14.27
- Minimo
- 13.31
- Massimo
- 14.11
- Volume
- 177
- Variazione giornaliera
- 14.13%
- Variazione Mensile
- 13.30%
- Variazione Semestrale
- 83.57%
- Variazione Annuale
- 22.12%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev