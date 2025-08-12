- 概要
ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF
ILITの今日の為替レートは、-1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり14.17の安値と14.65の高値で取引されました。
iShares Lithium Miners and Producers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ILIT News
よくあるご質問
ILIT株の現在の価格は？
iShares Lithium Miners and Producers ETFの株価は本日14.28です。14.17 - 14.65内で取引され、前日の終値は14.47、取引量は78に達しました。ILITのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Lithium Miners and Producers ETFの株は配当を出しますか？
iShares Lithium Miners and Producers ETFの現在の価格は14.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.83%やUSDにも注目します。ILITの動きはライブチャートで確認できます。
ILIT株を買う方法は？
iShares Lithium Miners and Producers ETFの株は現在14.28で購入可能です。注文は通常14.28または14.58付近で行われ、78や-1.38%が市場の動きを示します。ILITの最新情報はライブチャートで確認できます。
ILIT株に投資する方法は？
iShares Lithium Miners and Producers ETFへの投資では、年間の値幅6.50 - 14.65と現在の14.28を考慮します。注文は多くの場合14.28や14.58で行われる前に、15.82%や87.65%と比較されます。ILITの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Lithium Miners and Producers ETFの株の最高値は？
iShares Lithium Miners and Producers ETFの過去1年の最高値は14.65でした。6.50 - 14.65内で株価は大きく変動し、14.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Lithium Miners and Producers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Lithium Miners and Producers ETFの株の最低値は？
iShares Lithium Miners and Producers ETF(ILIT)の年間最安値は6.50でした。現在の14.28や6.50 - 14.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ILITの動きはライブチャートで確認できます。
ILITの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Lithium Miners and Producers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.47、24.83%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.47
- 始値
- 14.48
- 買値
- 14.28
- 買値
- 14.58
- 安値
- 14.17
- 高値
- 14.65
- 出来高
- 78
- 1日の変化
- -1.31%
- 1ヶ月の変化
- 15.82%
- 6ヶ月の変化
- 87.65%
- 1年の変化
- 24.83%
