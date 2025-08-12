クォートセクション
通貨 / ILIT
ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF

14.28 USD 0.19 (1.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ILITの今日の為替レートは、-1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり14.17の安値と14.65の高値で取引されました。

iShares Lithium Miners and Producers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ILIT株の現在の価格は？

iShares Lithium Miners and Producers ETFの株価は本日14.28です。14.17 - 14.65内で取引され、前日の終値は14.47、取引量は78に達しました。ILITのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Lithium Miners and Producers ETFの株は配当を出しますか？

iShares Lithium Miners and Producers ETFの現在の価格は14.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.83%やUSDにも注目します。ILITの動きはライブチャートで確認できます。

ILIT株を買う方法は？

iShares Lithium Miners and Producers ETFの株は現在14.28で購入可能です。注文は通常14.28または14.58付近で行われ、78や-1.38%が市場の動きを示します。ILITの最新情報はライブチャートで確認できます。

ILIT株に投資する方法は？

iShares Lithium Miners and Producers ETFへの投資では、年間の値幅6.50 - 14.65と現在の14.28を考慮します。注文は多くの場合14.28や14.58で行われる前に、15.82%や87.65%と比較されます。ILITの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Lithium Miners and Producers ETFの株の最高値は？

iShares Lithium Miners and Producers ETFの過去1年の最高値は14.65でした。6.50 - 14.65内で株価は大きく変動し、14.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Lithium Miners and Producers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Lithium Miners and Producers ETFの株の最低値は？

iShares Lithium Miners and Producers ETF(ILIT)の年間最安値は6.50でした。現在の14.28や6.50 - 14.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ILITの動きはライブチャートで確認できます。

ILITの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Lithium Miners and Producers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.47、24.83%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.17 14.65
1年のレンジ
6.50 14.65
以前の終値
14.47
始値
14.48
買値
14.28
買値
14.58
安値
14.17
高値
14.65
出来高
78
1日の変化
-1.31%
1ヶ月の変化
15.82%
6ヶ月の変化
87.65%
1年の変化
24.83%
15 10月, 水曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
10.7
期待
-13.1
-8.7
17:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
18:00
USD
地区連銀経済報告
実際
期待