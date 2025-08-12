- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ILIT: iShares Lithium Miners and Producers ETF
Курс ILIT за сегодня изменился на 14.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.31, а максимальная — 14.11.
Следите за динамикой iShares Lithium Miners and Producers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ILIT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ILIT сегодня?
iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) сегодня оценивается на уровне 13.97. Инструмент торгуется в пределах 13.31 - 14.11, вчерашнее закрытие составило 12.24, а торговый объем достиг 177. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ILIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Lithium Miners and Producers ETF?
iShares Lithium Miners and Producers ETF в настоящее время оценивается в 13.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.12% и USD. Отслеживайте движения ILIT на графике в реальном времени.
Как купить акции ILIT?
Вы можете купить акции iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) по текущей цене 13.97. Ордера обычно размещаются около 13.97 или 14.27, тогда как 177 и 4.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ILIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ILIT?
Инвестирование в iShares Lithium Miners and Producers ETF предполагает учет годового диапазона 6.50 - 14.11 и текущей цены 13.97. Многие сравнивают 13.30% и 83.57% перед размещением ордеров на 13.97 или 14.27. Изучайте ежедневные изменения цены ILIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Самая высокая цена iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) за последний год составила 14.11. Акции заметно колебались в пределах 6.50 - 14.11, сравнение с 12.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Lithium Miners and Producers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Самая низкая цена iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT) за год составила 6.50. Сравнение с текущими 13.97 и 6.50 - 14.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ILIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ILIT?
В прошлом iShares Lithium Miners and Producers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.24 и 22.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.24
- Open
- 13.38
- Bid
- 13.97
- Ask
- 14.27
- Low
- 13.31
- High
- 14.11
- Объем
- 177
- Дневное изменение
- 14.13%
- Месячное изменение
- 13.30%
- 6-месячное изменение
- 83.57%
- Годовое изменение
- 22.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.