HQH: abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest

19.06 USD 0.28 (1.49%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HQH para hoje mudou para 1.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.82 e o mais alto foi 19.07.

Veja a dinâmica do par de moedas abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HQH Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de HQH hoje?

Hoje abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest (HQH) está avaliado em 19.06. O instrumento é negociado dentro de 18.82 - 19.07, o fechamento de ontem foi 18.78, e o volume de negociação atingiu 100. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HQH em tempo real.

As ações de abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest pagam dividendos?

Atualmente abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest está avaliado em 19.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.07% e USD. Monitore os movimentos de HQH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de HQH?

Você pode comprar ações de abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest (HQH) pelo preço atual 19.06. Ordens geralmente são executadas perto de 19.06 ou 19.36, enquanto 100 e 1.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HQH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de HQH?

Investir em abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest envolve considerar a faixa anual 13.77 - 18.87 e o preço atual 19.06. Muitos comparam 3.36% e 17.51% antes de enviar ordens em 19.06 ou 19.36. Estude as mudanças diárias de preço de HQH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Abrdn Healthcare Investors?

O maior preço de Abrdn Healthcare Investors (HQH) no último ano foi 18.87. As ações oscilaram bastante dentro de 13.77 - 18.87, e a comparação com 18.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Abrdn Healthcare Investors?

O menor preço de Abrdn Healthcare Investors (HQH) no ano foi 13.77. A comparação com o preço atual 19.06 e 13.77 - 18.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HQH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de HQH?

No passado abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.78 e 5.07% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.82 19.07
Faixa anual
13.77 19.07
Fechamento anterior
18.78
Open
18.82
Bid
19.06
Ask
19.36
Low
18.82
High
19.07
Volume
100
Mudança diária
1.49%
Mudança mensal
3.36%
Mudança de 6 meses
17.51%
Mudança anual
5.07%
09 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:35
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE)
Atu.
Projeç.
Prév.
16:45
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Bond a 30 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.651%
19:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.