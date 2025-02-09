КотировкиРазделы
Валюты / HQH
Назад в Рынок акций США

HQH: abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest

19.06 USD 0.28 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HQH за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.82, а максимальная — 19.07.

Следите за динамикой abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HQH

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HQH сегодня?

abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest (HQH) сегодня оценивается на уровне 19.06. Инструмент торгуется в пределах 18.82 - 19.07, вчерашнее закрытие составило 18.78, а торговый объем достиг 100. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HQH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest?

abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 19.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.07% и USD. Отслеживайте движения HQH на графике в реальном времени.

Как купить акции HQH?

Вы можете купить акции abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest (HQH) по текущей цене 19.06. Ордера обычно размещаются около 19.06 или 19.36, тогда как 100 и 1.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HQH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HQH?

Инвестирование в abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 13.77 - 18.87 и текущей цены 19.06. Многие сравнивают 3.36% и 17.51% перед размещением ордеров на 19.06 или 19.36. Изучайте ежедневные изменения цены HQH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Abrdn Healthcare Investors?

Самая высокая цена Abrdn Healthcare Investors (HQH) за последний год составила 18.87. Акции заметно колебались в пределах 13.77 - 18.87, сравнение с 18.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Abrdn Healthcare Investors?

Самая низкая цена Abrdn Healthcare Investors (HQH) за год составила 13.77. Сравнение с текущими 19.06 и 13.77 - 18.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HQH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HQH?

В прошлом abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.78 и 5.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.82 19.07
Годовой диапазон
13.77 19.07
Предыдущее закрытие
18.78
Open
18.82
Bid
19.06
Ask
19.36
Low
18.82
High
19.07
Объем
100
Дневное изменение
1.49%
Месячное изменение
3.36%
6-месячное изменение
17.51%
Годовое изменение
5.07%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.