HQH
HQH: abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest

18.91 USD 0.13 (0.69%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HQH de hoy ha cambiado un 0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.82, mientras que el máximo ha alcanzado 19.17.

Siga la dinámica de la pareja de divisas abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de HQH hoy?

abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest (HQH) se evalúa hoy en 18.91. El instrumento se negocia dentro de 18.82 - 19.17; el cierre de ayer ha sido 18.78 y el volumen comercial ha alcanzado 525. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HQH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest?

abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest se evalúa actualmente en 18.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.24% y USD. Monitoree los movimientos de HQH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de HQH?

Puede comprar acciones de abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest (HQH) al precio actual de 18.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.91 o 19.21, mientras que 525 y 0.48% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HQH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de HQH?

Invertir en abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest implica tener en cuenta el rango anual 13.77 - 19.17 y el precio actual 18.91. Muchos comparan 2.55% y 16.58% antes de colocar órdenes en 18.91 o 19.21. Estudie los cambios diarios de precios de HQH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Abrdn Healthcare Investors?

El precio más alto de Abrdn Healthcare Investors (HQH) en el último año ha sido 19.17. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.77 - 19.17, una comparación con 18.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Abrdn Healthcare Investors?

El precio más bajo de Abrdn Healthcare Investors (HQH) para el año ha sido 13.77. La comparación con los actuales 18.91 y 13.77 - 19.17 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HQH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HQH?

En el pasado, abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.78 y 4.24% después de las acciones corporativas.

Rango diario
18.82 19.17
Rango anual
13.77 19.17
Cierres anteriores
18.78
Open
18.82
Bid
18.91
Ask
19.21
Low
18.82
High
19.17
Volumen
525
Cambio diario
0.69%
Cambio mensual
2.55%
Cambio a 6 meses
16.58%
Cambio anual
4.24%
