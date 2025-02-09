- Übersicht
HQH: abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest
Der Wechselkurs von HQH hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.82 bis zu einem Hoch von 19.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HQH News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HQH heute?
Die Aktie von abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest (HQH) notiert heute bei 18.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von 18.82 - 19.17 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.78 und das Handelsvolumen erreichte 525. Das Live-Chart von HQH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HQH Dividenden?
abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest wird derzeit mit 18.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HQH zu verfolgen.
Wie kaufe ich HQH-Aktien?
Sie können Aktien von abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest (HQH) zum aktuellen Kurs von 18.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.91 oder 19.21 platziert, während 525 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HQH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HQH-Aktien?
Bei einer Investition in abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest müssen die jährliche Spanne 13.77 - 19.17 und der aktuelle Kurs 18.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.55% und 16.58%, bevor sie Orders zu 18.91 oder 19.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HQH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Abrdn Healthcare Investors?
Der höchste Kurs von Abrdn Healthcare Investors (HQH) im vergangenen Jahr lag bei 19.17. Innerhalb von 13.77 - 19.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Abrdn Healthcare Investors?
Der niedrigste Kurs von Abrdn Healthcare Investors (HQH) im Laufe des Jahres betrug 13.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.91 und der Spanne 13.77 - 19.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HQH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HQH statt?
abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.78 und 4.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.78
- Eröffnung
- 18.82
- Bid
- 18.91
- Ask
- 19.21
- Tief
- 18.82
- Hoch
- 19.17
- Volumen
- 525
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- 2.55%
- 6-Monatsänderung
- 16.58%
- Jahresänderung
- 4.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%