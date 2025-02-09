CotationsSections
Devises / HQH
Retour à Actions

HQH: abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest

18.78 USD 0.24 (1.29%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HQH a changé de 1.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.52 et à un maximum de 18.87.

Suivez la dynamique abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HQH Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action HQH aujourd'hui ?

L'action abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest est cotée à 18.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 18.52 - 18.87, a clôturé hier à 18.54 et son volume d'échange a atteint 385. Le graphique en temps réel du cours de HQH présente ces mises à jour.

L'action abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?

abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 18.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.53% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HQH.

Comment acheter des actions HQH ?

Vous pouvez acheter des actions abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest au cours actuel de 18.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.78 ou de 19.08, le 385 et le 1.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HQH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action HQH ?

Investir dans abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.77 - 18.87 et le prix actuel 18.78. Beaucoup comparent 1.84% et 15.78% avant de passer des ordres à 18.78 ou 19.08. Consultez le graphique du cours de HQH en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Abrdn Healthcare Investors ?

Le cours le plus élevé de Abrdn Healthcare Investors l'année dernière était 18.87. Au cours de 13.77 - 18.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Abrdn Healthcare Investors ?

Le cours le plus bas de Abrdn Healthcare Investors (HQH) sur l'année a été 13.77. Sa comparaison avec 18.78 et 13.77 - 18.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HQH sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action HQH a-t-elle été divisée ?

abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.54 et 3.53% après les opérations sur titres.

Range quotidien
18.52 18.87
Range Annuel
13.77 18.87
Clôture Précédente
18.54
Ouverture
18.57
Bid
18.78
Ask
19.08
Plus Bas
18.52
Plus Haut
18.87
Volume
385
Changement quotidien
1.29%
Changement Mensuel
1.84%
Changement à 6 Mois
15.78%
Changement Annuel
3.53%
08 octobre, mercredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 10 ans
Act
4.117%
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Procès-verbal du FOMC
Act
Fcst
Prev
21:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev