HQH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest hisse senedi 18.78 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 18.52 - 18.87 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 18.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 385 değerine ulaştı. HQH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest hisse senedi temettü ödüyor mu? abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest hisse senedi şu anda 18.78 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.53% ve USD değerlerini izler. HQH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HQH hisse senedi nasıl alınır? abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest hisselerini şu anki 18.78 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 18.78 ve Ask 19.08 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 385 ve günlük değişim oranı 1.13% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HQH fiyat hareketlerini takip edin.

HQH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 13.77 - 18.87 ve mevcut fiyatı 18.78 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 18.78 veya Ask 19.08 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.84% ve 6 aylık değişim oranı 15.78% değerlerini karşılaştırır. HQH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Abrdn Healthcare Investors hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Abrdn Healthcare Investors hisse senedi yıllık olarak 18.87 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 13.77 - 18.87). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 18.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest performansını takip edin.

Abrdn Healthcare Investors hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Abrdn Healthcare Investors (HQH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 13.77 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 18.78 ve hareket ettiği yıllık aralık 13.77 - 18.87 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HQH fiyat hareketlerini izleyin.