HHH: Howard Hughes Holdings Inc
82.52 USD 0.26 (0.32%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HHH para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.52 e o mais alto foi 82.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Howard Hughes Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
82.52 82.81
Faixa anual
61.41 87.77
- Fechamento anterior
- 82.26
- Open
- 82.64
- Bid
- 82.52
- Ask
- 82.82
- Low
- 82.52
- High
- 82.81
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- 9.36%
- Mudança de 6 meses
- 11.03%
- Mudança anual
- 6.79%
