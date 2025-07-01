Валюты / HHH
HHH: Howard Hughes Holdings Inc
81.91 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HHH за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.61, а максимальная — 82.33.
Следите за динамикой Howard Hughes Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
81.61 82.33
Годовой диапазон
61.41 87.77
- Предыдущее закрытие
- 81.89
- Open
- 82.16
- Bid
- 81.91
- Ask
- 82.21
- Low
- 81.61
- High
- 82.33
- Объем
- 460
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 8.55%
- 6-месячное изменение
- 10.21%
- Годовое изменение
- 6.00%
