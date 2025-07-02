Währungen / HHH
HHH: Howard Hughes Holdings Inc
83.72 USD 1.46 (1.77%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HHH hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.52 bis zu einem Hoch von 83.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Howard Hughes Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HHH News
- Howard Hughes Holdings (HHH) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Matt Partridge zum neuen CEO der Seaport Entertainment Group ernannt
- Matt Partridge appointed as new CEO of Seaport Entertainment Group
- Zacks Industry Outlook Highlights Howard Hughes and Green Brick Partners
- 2 Real Estate Development Stocks to Consider Despite Industry Woes
- Howard Hughes reports record $1.2 billion in luxury condo sales
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Here Are Billionaire Bill Ackman's 5 Biggest Stock Holdings
- Howard Hughes Holdings: Core Business Continues To Deliver Solid Performance (HHH)
- Howard Hughes Holdings Inc. (HHH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Howard Hughes Holdings Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HHH)
- Howard Hughes Q2 2025 slides: $900M investment fuels diversified holding strategy
- Howard Hughes Holdings earnings missed by $1.26, revenue fell short of estimates
- Howard Hughes Holdings (HHH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Howard Hughes Holdings (HHH) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- LGI Homes (LGIH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Forestar Group (FOR) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Oakmark Equity And Income Fund Q2 2025 Commentary
- Howard Hughes Holdings: Trading At Discount To Recent Big Insider Purchase (NYSE:HHH)
- Billionaire Bill Ackman Has 51% of His Hedge Fund's $14.4 Billion Portfolio Invested in Just 3 Exceptional Stocks
- Dream Unlimited Stock: Growing Real Estate Holding Company (OTCMKTS:DRUNF)
- Howard Hughes Holdings directors Kaplan and Shepsman to step down
Tagesspanne
82.52 83.92
Jahresspanne
61.41 87.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.26
- Eröffnung
- 82.64
- Bid
- 83.72
- Ask
- 84.02
- Tief
- 82.52
- Hoch
- 83.92
- Volumen
- 504
- Tagesänderung
- 1.77%
- Monatsänderung
- 10.95%
- 6-Monatsänderung
- 12.65%
- Jahresänderung
- 8.35%
