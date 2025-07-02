KurseKategorien
HHH: Howard Hughes Holdings Inc

83.72 USD 1.46 (1.77%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HHH hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.52 bis zu einem Hoch von 83.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Howard Hughes Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
82.52 83.92
Jahresspanne
61.41 87.77
Vorheriger Schlusskurs
82.26
Eröffnung
82.64
Bid
83.72
Ask
84.02
Tief
82.52
Hoch
83.92
Volumen
504
Tagesänderung
1.77%
Monatsänderung
10.95%
6-Monatsänderung
12.65%
Jahresänderung
8.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K