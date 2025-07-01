Dövizler / HHH
HHH: Howard Hughes Holdings Inc
82.86 USD 0.86 (1.03%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HHH fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.72 ve Yüksek fiyatı olarak 83.79 aralığında işlem gördü.
Howard Hughes Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
82.72 83.79
Yıllık aralık
61.41 87.77
- Önceki kapanış
- 83.72
- Açılış
- 83.57
- Satış
- 82.86
- Alış
- 83.16
- Düşük
- 82.72
- Yüksek
- 83.79
- Hacim
- 276
- Günlük değişim
- -1.03%
- Aylık değişim
- 9.81%
- 6 aylık değişim
- 11.49%
- Yıllık değişim
- 7.23%
