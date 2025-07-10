Moedas / HDB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HDB: HDFC Bank Limited
36.01 USD 0.84 (2.39%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HDB para hoje mudou para 2.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.45 e o mais alto foi 36.46.
Veja a dinâmica do par de moedas HDFC Bank Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HDB Notícias
- HSBC or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- BAP vs. HDB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Harding Loevner International Equity ADR Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLMIX)
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- BBD or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Janus Henderson Overseas ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Overseas Fund Q2 2025 Commentary
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- HDFC Bank files revised annual report for FY 2024-25 with updated leadership profiles
- Fidelity Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEMKX)
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- HDFC Bank: Growth To Rebound From Here, Reiterate Hold Rating On Expensive Valuation (NYSE:HDB)
- Deutsche Bank, Other Fast-Moving European Bank Earnings Due. Could They Match U.S. Lenders?
- HDFC Bank Limited 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HDB)
- HDFC Bank Limited (HDB) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- BBD vs. HDB: Which Stock Is the Better Value Option?
- HDFC Bank stock price target raised to INR2,300 by CLSA on strong results
- HDFC Bank ADR earnings beat, revenue topped estimates
- Stock Market Week Ahead: Tesla, Alphabet, GE Vernova And Defense Stocks
- Icici Bank, HDFC Face Key Test As Margins Challenge India Bank Earnings
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
- Myriad Exits HDB, Dumps 49,580 Shares
- BGY: 8%+ Yield On Global Dividends (NYSE:BGY)
- JPMorgan investment trusts reveal top holdings as of June 30
Faixa diária
35.45 36.46
Faixa anual
34.95 79.61
- Fechamento anterior
- 35.17
- Open
- 35.59
- Bid
- 36.01
- Ask
- 36.31
- Low
- 35.45
- High
- 36.46
- Volume
- 7.408 K
- Mudança diária
- 2.39%
- Mudança mensal
- -49.02%
- Mudança de 6 meses
- -44.39%
- Mudança anual
- -43.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh