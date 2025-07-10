通貨 / HDB
HDB: HDFC Bank Limited
35.62 USD 0.39 (1.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HDBの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり35.35の安値と35.91の高値で取引されました。
HDFC Bank Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
35.35 35.91
1年のレンジ
34.95 79.61
- 以前の終値
- 36.01
- 始値
- 35.77
- 買値
- 35.62
- 買値
- 35.92
- 安値
- 35.35
- 高値
- 35.91
- 出来高
- 4.018 K
- 1日の変化
- -1.08%
- 1ヶ月の変化
- -49.57%
- 6ヶ月の変化
- -44.99%
- 1年の変化
- -43.75%
