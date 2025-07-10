クォートセクション
通貨 / HDB
HDB: HDFC Bank Limited

35.62 USD 0.39 (1.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HDBの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり35.35の安値と35.91の高値で取引されました。

HDFC Bank Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.35 35.91
1年のレンジ
34.95 79.61
以前の終値
36.01
始値
35.77
買値
35.62
買値
35.92
安値
35.35
高値
35.91
出来高
4.018 K
1日の変化
-1.08%
1ヶ月の変化
-49.57%
6ヶ月の変化
-44.99%
1年の変化
-43.75%
