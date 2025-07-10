货币 / HDB
HDB: HDFC Bank Limited
35.17 USD 0.14 (0.40%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HDB汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点35.06和高点35.39进行交易。
关注HDFC Bank Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HDB新闻
- HSBC or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- BAP vs. HDB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Harding Loevner International Equity ADR Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLMIX)
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- BBD or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Janus Henderson Overseas ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Overseas Fund Q2 2025 Commentary
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- HDFC Bank files revised annual report for FY 2024-25 with updated leadership profiles
- Fidelity Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEMKX)
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- HDFC Bank: Growth To Rebound From Here, Reiterate Hold Rating On Expensive Valuation (NYSE:HDB)
- Deutsche Bank, Other Fast-Moving European Bank Earnings Due. Could They Match U.S. Lenders?
- HDFC Bank Limited 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HDB)
- HDFC Bank Limited (HDB) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- BBD vs. HDB: Which Stock Is the Better Value Option?
- HDFC Bank stock price target raised to INR2,300 by CLSA on strong results
- HDFC Bank ADR earnings beat, revenue topped estimates
- Stock Market Week Ahead: Tesla, Alphabet, GE Vernova And Defense Stocks
- Icici Bank, HDFC Face Key Test As Margins Challenge India Bank Earnings
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
- Myriad Exits HDB, Dumps 49,580 Shares
- BGY: 8%+ Yield On Global Dividends (NYSE:BGY)
- JPMorgan investment trusts reveal top holdings as of June 30
日范围
35.06 35.39
年范围
34.95 79.61
- 前一天收盘价
- 35.03
- 开盘价
- 35.10
- 卖价
- 35.17
- 买价
- 35.47
- 最低价
- 35.06
- 最高价
- 35.39
- 交易量
- 4.556 K
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- -50.21%
- 6个月变化
- -45.68%
- 年变化
- -44.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值