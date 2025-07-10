통화 / HDB
HDB: HDFC Bank Limited
35.42 USD 0.20 (0.56%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HDB 환율이 오늘 -0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.39이고 고가는 35.98이었습니다.
HDFC Bank Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
35.39 35.98
년간 변동
34.95 79.61
- 이전 종가
- 35.62
- 시가
- 35.74
- Bid
- 35.42
- Ask
- 35.72
- 저가
- 35.39
- 고가
- 35.98
- 볼륨
- 2.212 K
- 일일 변동
- -0.56%
- 월 변동
- -49.85%
- 6개월 변동
- -45.30%
- 년간 변동율
- -44.07%
