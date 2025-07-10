Dövizler / HDB
HDB: HDFC Bank Limited
35.45 USD 0.17 (0.48%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HDB fiyatı bugün -0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.39 ve Yüksek fiyatı olarak 35.98 aralığında işlem gördü.
HDFC Bank Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
35.39 35.98
Yıllık aralık
34.95 79.61
- Önceki kapanış
- 35.62
- Açılış
- 35.74
- Satış
- 35.45
- Alış
- 35.75
- Düşük
- 35.39
- Yüksek
- 35.98
- Hacim
- 3.186 K
- Günlük değişim
- -0.48%
- Aylık değişim
- -49.81%
- 6 aylık değişim
- -45.25%
- Yıllık değişim
- -44.02%
21 Eylül, Pazar