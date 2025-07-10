Валюты / HDB
HDB: HDFC Bank Limited
35.17 USD 0.14 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HDB за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.06, а максимальная — 35.39.
Следите за динамикой HDFC Bank Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.06 35.39
Годовой диапазон
34.95 79.61
- Предыдущее закрытие
- 35.03
- Open
- 35.10
- Bid
- 35.17
- Ask
- 35.47
- Low
- 35.06
- High
- 35.39
- Объем
- 4.556 K
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- -50.21%
- 6-месячное изменение
- -45.68%
- Годовое изменение
- -44.47%
