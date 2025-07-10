Währungen / HDB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HDB: HDFC Bank Limited
35.62 USD 0.39 (1.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HDB hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.35 bis zu einem Hoch von 35.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die HDFC Bank Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HDB News
- HSBC or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- BAP vs. HDB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Harding Loevner International Equity ADR Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLMIX)
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
- BBD or HDB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Janus Henderson Overseas ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Overseas Fund Q2 2025 Commentary
- Martin Currie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (undefined:MCEIX)
- HDFC Bank files revised annual report for FY 2024-25 with updated leadership profiles
- Fidelity Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEMKX)
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- HDFC Bank: Growth To Rebound From Here, Reiterate Hold Rating On Expensive Valuation (NYSE:HDB)
- Deutsche Bank, Other Fast-Moving European Bank Earnings Due. Could They Match U.S. Lenders?
- HDFC Bank Limited 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HDB)
- HDFC Bank Limited (HDB) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- BBD vs. HDB: Which Stock Is the Better Value Option?
- HDFC Bank stock price target raised to INR2,300 by CLSA on strong results
- HDFC Bank ADR earnings beat, revenue topped estimates
- Stock Market Week Ahead: Tesla, Alphabet, GE Vernova And Defense Stocks
- Icici Bank, HDFC Face Key Test As Margins Challenge India Bank Earnings
- Harding Loevner Global Equity Q2 2025 Report
- Myriad Exits HDB, Dumps 49,580 Shares
- BGY: 8%+ Yield On Global Dividends (NYSE:BGY)
- JPMorgan investment trusts reveal top holdings as of June 30
Tagesspanne
35.35 35.91
Jahresspanne
34.95 79.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.01
- Eröffnung
- 35.77
- Bid
- 35.62
- Ask
- 35.92
- Tief
- 35.35
- Hoch
- 35.91
- Volumen
- 4.018 K
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- -49.57%
- 6-Monatsänderung
- -44.99%
- Jahresänderung
- -43.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K