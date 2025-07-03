Moedas / GIII
GIII: G-III Apparel Group Ltd
27.36 USD 0.16 (0.59%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GIII para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.07 e o mais alto foi 27.57.
Veja a dinâmica do par de moedas G-III Apparel Group Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GIII Notícias
- G-III Apparel stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- New Strong Sell Stocks for September 9th
- G-III Apparel Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII)
- G-III: More Challenges Ahead This Year, And They Should Offer Better Opportunities (GIII)
- G-III Apparel stock price target raised to $33 from $30 at KeyBanc
- Company News for Sep 5, 2025
- G-III Apparel Sees Sales Dip Tariff Hit
- G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- G-III Apparel Posts 5% Sales Drop in Q2
- Why Is G-III Apparel Stock Falling Thursday? - G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII)
- GIII's Q2 Earnings Beat, FY26 Sales View Trimmed Amid Tariff Headwinds
- G-III Apparel earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- G-III Apparel Group (GIII) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- lululemon Stock Drops 37% in 3 Months: A Bargain Buy or Time to Sell?
- UBS maintains G-III Apparel stock rating ahead of Q2 earnings
- Guess? (GES) Soars 26.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Is Ralph Lauren's Digital Push Enough to Offset Retail Headwinds?
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- Under Armour (UAA) Misses Q1 Earnings Estimates
- Flutter Entertainment (FLUT) Beats Q2 Earnings Estimates
- Revolve Group (RVLV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- G-III Apparel Stock: Undervalued With Large Potential For Growth (NASDAQ:GIII)
- Clothing stocks got a lift from the U.S.-Vietnam trade deal. But an analyst sees these difficulties ahead.
Faixa diária
27.07 27.57
Faixa anual
20.33 36.18
- Fechamento anterior
- 27.20
- Open
- 27.42
- Bid
- 27.36
- Ask
- 27.66
- Low
- 27.07
- High
- 27.57
- Volume
- 387
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- 3.87%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- -10.15%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh