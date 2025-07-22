Devises / GIII
GIII: G-III Apparel Group Ltd
26.34 USD 0.99 (3.62%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GIII a changé de -3.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.22 et à un maximum de 27.16.
Suivez la dynamique G-III Apparel Group Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GIII Nouvelles
Range quotidien
26.22 27.16
Range Annuel
20.33 36.18
- Clôture Précédente
- 27.33
- Ouverture
- 27.16
- Bid
- 26.34
- Ask
- 26.64
- Plus Bas
- 26.22
- Plus Haut
- 27.16
- Volume
- 2.493 K
- Changement quotidien
- -3.62%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -3.73%
- Changement Annuel
- -13.50%
20 septembre, samedi