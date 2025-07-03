Валюты / GIII
GIII: G-III Apparel Group Ltd
27.18 USD 0.20 (0.73%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GIII за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.91, а максимальная — 27.44.
Следите за динамикой G-III Apparel Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GIII
- G-III Apparel stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- New Strong Sell Stocks for September 9th
- G-III Apparel Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII)
- G-III: More Challenges Ahead This Year, And They Should Offer Better Opportunities (GIII)
- G-III Apparel stock price target raised to $33 from $30 at KeyBanc
- Company News for Sep 5, 2025
- G-III Apparel Sees Sales Dip Tariff Hit
- G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- G-III Apparel Posts 5% Sales Drop in Q2
- Why Is G-III Apparel Stock Falling Thursday? - G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII)
- GIII's Q2 Earnings Beat, FY26 Sales View Trimmed Amid Tariff Headwinds
- G-III Apparel earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- G-III Apparel Group (GIII) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- lululemon Stock Drops 37% in 3 Months: A Bargain Buy or Time to Sell?
- UBS maintains G-III Apparel stock rating ahead of Q2 earnings
- Guess? (GES) Soars 26.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Is Ralph Lauren's Digital Push Enough to Offset Retail Headwinds?
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- Under Armour (UAA) Misses Q1 Earnings Estimates
- Flutter Entertainment (FLUT) Beats Q2 Earnings Estimates
- Revolve Group (RVLV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- G-III Apparel Stock: Undervalued With Large Potential For Growth (NASDAQ:GIII)
- Clothing stocks got a lift from the U.S.-Vietnam trade deal. But an analyst sees these difficulties ahead.
Дневной диапазон
26.91 27.44
Годовой диапазон
20.33 36.18
- Предыдущее закрытие
- 27.38
- Open
- 27.31
- Bid
- 27.18
- Ask
- 27.48
- Low
- 26.91
- High
- 27.44
- Объем
- 943
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- 3.19%
- 6-месячное изменение
- -0.66%
- Годовое изменение
- -10.74%
