Währungen / GIII
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GIII: G-III Apparel Group Ltd
27.33 USD 0.13 (0.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GIII hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.07 bis zu einem Hoch von 27.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die G-III Apparel Group Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GIII News
- KeyBanc bestätigt "Overweight"-Rating für G-III Apparel
- G-III Apparel stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- New Strong Sell Stocks for September 9th
- G-III Apparel Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Results - G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII)
- G-III: More Challenges Ahead This Year, And They Should Offer Better Opportunities (GIII)
- G-III Apparel stock price target raised to $33 from $30 at KeyBanc
- Company News for Sep 5, 2025
- G-III Apparel Sees Sales Dip Tariff Hit
- G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- G-III Apparel Posts 5% Sales Drop in Q2
- Why Is G-III Apparel Stock Falling Thursday? - G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII)
- GIII's Q2 Earnings Beat, FY26 Sales View Trimmed Amid Tariff Headwinds
- G-III Apparel earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- G-III Apparel Group (GIII) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- lululemon Stock Drops 37% in 3 Months: A Bargain Buy or Time to Sell?
- UBS maintains G-III Apparel stock rating ahead of Q2 earnings
- Guess? (GES) Soars 26.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Is Ralph Lauren's Digital Push Enough to Offset Retail Headwinds?
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- Under Armour (UAA) Misses Q1 Earnings Estimates
- Flutter Entertainment (FLUT) Beats Q2 Earnings Estimates
- Revolve Group (RVLV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- G-III Apparel Stock: Undervalued With Large Potential For Growth (NASDAQ:GIII)
Tagesspanne
27.07 27.57
Jahresspanne
20.33 36.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.20
- Eröffnung
- 27.42
- Bid
- 27.33
- Ask
- 27.63
- Tief
- 27.07
- Hoch
- 27.57
- Volumen
- 1.273 K
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 3.76%
- 6-Monatsänderung
- -0.11%
- Jahresänderung
- -10.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K