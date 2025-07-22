KurseKategorien
GIII: G-III Apparel Group Ltd

27.33 USD 0.13 (0.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GIII hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.07 bis zu einem Hoch von 27.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die G-III Apparel Group Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
27.07 27.57
Jahresspanne
20.33 36.18
Vorheriger Schlusskurs
27.20
Eröffnung
27.42
Bid
27.33
Ask
27.63
Tief
27.07
Hoch
27.57
Volumen
1.273 K
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
3.76%
6-Monatsänderung
-0.11%
Jahresänderung
-10.25%
