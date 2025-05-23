Moedas / FEMY
FEMY: Femasys Inc
0.36 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FEMY para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.35 e o mais alto foi 0.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Femasys Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FEMY Notícias
- Femasys stock plunges after pricing public offering at steep discount
- Femasys prices $8 million public offering to fund growth initiatives
- Femasys receives UK regulatory approval for non-surgical birth control
- Femasys earnings matched, revenue fell short of estimates
- Femasys Revenue Jumps 85 Percent in Q2
- Femasys Inc. (FEMY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Femasys receives first European commercial order for FemBloc contraceptive
- Femasys receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Femasys stock rises as FemBloc gets CE Mark for permanent birth control
- Femasys appoints Kelley Nicholas as chief commercial officer
- Femasys Announces Partnership with Carolinas Fertility Institute, One of America’s Best Fertility Clinics, to Offer FemaSeed ® in its More than 8 Locations
- Femasys stock hits 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Femasys sets pricing for stock offering and private placement
- Femasys plans stock offering and private placement
- Femasys faces potential delisting from Nasdaq
Faixa diária
0.35 0.38
Faixa anual
0.31 1.80
- Fechamento anterior
- 0.36
- Open
- 0.38
- Bid
- 0.36
- Ask
- 0.66
- Low
- 0.35
- High
- 0.38
- Volume
- 691
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -72.09%
- Mudança anual
- -67.57%
