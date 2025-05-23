Divisas / FEMY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FEMY: Femasys Inc
0.36 USD 0.01 (2.70%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FEMY de hoy ha cambiado un -2.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.35, mientras que el máximo ha alcanzado 0.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Femasys Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEMY News
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Femasys stock plunges after pricing public offering at steep discount
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Femasys prices $8 million public offering to fund growth initiatives
- Femasys receives UK regulatory approval for non-surgical birth control
- Femasys earnings matched, revenue fell short of estimates
- Femasys Revenue Jumps 85 Percent in Q2
- Femasys Inc. (FEMY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Precision BioSciences (DTIL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Femasys receives first European commercial order for FemBloc contraceptive
- Femasys receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Femasys stock rises as FemBloc gets CE Mark for permanent birth control
- Femasys appoints Kelley Nicholas as chief commercial officer
- Femasys Announces Partnership with Carolinas Fertility Institute, One of America’s Best Fertility Clinics, to Offer FemaSeed ® in its More than 8 Locations
- Femasys stock hits 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Femasys sets pricing for stock offering and private placement
- Femasys plans stock offering and private placement
- Femasys faces potential delisting from Nasdaq
Rango diario
0.35 0.37
Rango anual
0.31 1.80
- Cierres anteriores
- 0.37
- Open
- 0.37
- Bid
- 0.36
- Ask
- 0.66
- Low
- 0.35
- High
- 0.37
- Volumen
- 968
- Cambio diario
- -2.70%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- -72.09%
- Cambio anual
- -67.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B