FEMY: Femasys Inc
0.36 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FEMYの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.35の安値と0.38の高値で取引されました。
Femasys Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEMY News
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Femasys stock plunges after pricing public offering at steep discount
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Femasys prices $8 million public offering to fund growth initiatives
- Femasys receives UK regulatory approval for non-surgical birth control
- Femasys earnings matched, revenue fell short of estimates
- Femasys Revenue Jumps 85 Percent in Q2
- Femasys Inc. (FEMY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Precision BioSciences (DTIL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Femasys receives first European commercial order for FemBloc contraceptive
- Femasys receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Femasys stock rises as FemBloc gets CE Mark for permanent birth control
- Femasys appoints Kelley Nicholas as chief commercial officer
- Femasys Announces Partnership with Carolinas Fertility Institute, One of America’s Best Fertility Clinics, to Offer FemaSeed ® in its More than 8 Locations
- Femasys stock hits 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Femasys sets pricing for stock offering and private placement
- Femasys plans stock offering and private placement
- Femasys faces potential delisting from Nasdaq
1日のレンジ
0.35 0.38
1年のレンジ
0.31 1.80
- 以前の終値
- 0.36
- 始値
- 0.38
- 買値
- 0.36
- 買値
- 0.66
- 安値
- 0.35
- 高値
- 0.38
- 出来高
- 691
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -72.09%
- 1年の変化
- -67.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K