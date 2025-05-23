통화 / FEMY
FEMY: Femasys Inc
0.35 USD 0.01 (2.78%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FEMY 환율이 오늘 -2.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.35이고 고가는 0.37이었습니다.
Femasys Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FEMY News
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Femasys stock plunges after pricing public offering at steep discount
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Femasys prices $8 million public offering to fund growth initiatives
- Femasys receives UK regulatory approval for non-surgical birth control
- Femasys earnings matched, revenue fell short of estimates
- Femasys Revenue Jumps 85 Percent in Q2
- Femasys Inc. (FEMY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Precision BioSciences (DTIL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Femasys receives first European commercial order for FemBloc contraceptive
- Femasys receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Femasys stock rises as FemBloc gets CE Mark for permanent birth control
- Femasys appoints Kelley Nicholas as chief commercial officer
- Femasys Announces Partnership with Carolinas Fertility Institute, One of America’s Best Fertility Clinics, to Offer FemaSeed ® in its More than 8 Locations
- Femasys stock hits 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Femasys sets pricing for stock offering and private placement
- Femasys plans stock offering and private placement
- Femasys faces potential delisting from Nasdaq
일일 변동 비율
0.35 0.37
년간 변동
0.31 1.80
- 이전 종가
- 0.36
- 시가
- 0.37
- Bid
- 0.35
- Ask
- 0.65
- 저가
- 0.35
- 고가
- 0.37
- 볼륨
- 350
- 일일 변동
- -2.78%
- 월 변동
- -2.78%
- 6개월 변동
- -72.87%
- 년간 변동율
- -68.47%
20 9월, 토요일