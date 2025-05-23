Валюты / FEMY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FEMY: Femasys Inc
0.37 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FEMY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.36, а максимальная — 0.38.
Следите за динамикой Femasys Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FEMY
- Crude Oil Down 2%; US Durable Goods Orders Decline In July - Domo (NASDAQ:DOMO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Femasys stock plunges after pricing public offering at steep discount
- US Stocks Mixed; American Woodmark Posts Downbeat Sales - American Woodmark (NASDAQ:AMWD), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Femasys prices $8 million public offering to fund growth initiatives
- Femasys receives UK regulatory approval for non-surgical birth control
- Femasys earnings matched, revenue fell short of estimates
- Femasys Revenue Jumps 85 Percent in Q2
- Femasys Inc. (FEMY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Precision BioSciences (DTIL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Femasys receives first European commercial order for FemBloc contraceptive
- Femasys receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Femasys stock rises as FemBloc gets CE Mark for permanent birth control
- Femasys appoints Kelley Nicholas as chief commercial officer
- Femasys Announces Partnership with Carolinas Fertility Institute, One of America’s Best Fertility Clinics, to Offer FemaSeed ® in its More than 8 Locations
- Femasys stock hits 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Femasys sets pricing for stock offering and private placement
- Femasys plans stock offering and private placement
- Femasys faces potential delisting from Nasdaq
Дневной диапазон
0.36 0.38
Годовой диапазон
0.31 1.80
- Предыдущее закрытие
- 0.37
- Open
- 0.37
- Bid
- 0.37
- Ask
- 0.67
- Low
- 0.36
- High
- 0.38
- Объем
- 599
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.78%
- 6-месячное изменение
- -71.32%
- Годовое изменение
- -66.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.