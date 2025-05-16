Moedas / FEIM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FEIM: Frequency Electronics Inc
30.98 USD 3.65 (13.36%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FEIM para hoje mudou para 13.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.00 e o mais alto foi 31.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Frequency Electronics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEIM Notícias
- Craig-Hallum inicia cobertura da Frequency Electronics com recomendação de compra
- Craig-Hallum initiates Frequency Electronics stock with Buy rating
- FEIM's Q1 Earnings Fall Y/Y on Program Delays, Stock Down 16%
- Preço-alvo das ações da Frequency Electronics reduzido para US$ 33 pela Freedom Capital
- Frequency Electronics stock price target lowered to $33 at Freedom Capital
- Frequency Electronics: Still Bullish After A Soft Quarter (NASDAQ:FEIM)
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Frequency Electronics Backlog Grows
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Lucro da Frequency Electronics veio abaixo das projeções por $0,23; receita menor do que estimativas
- Frequency Electronics earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Frequency Electronics registra queda na receita no 1º tri de 2025
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q1 2025 sees revenue decline
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Frequency Electronics stock price target raised to $34 from $26 at Freedom Broker
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q4 2025 revenue soars
- FEIM's Q4 Earnings Rise Y/Y on Satellite Growth, Stock Down 10%
- Frequency Electronics: Why Strong Upside Exists In Under-The-Radar Quantum, Space Play
- Frequency Electronics clarifies TURbO atomic clock revenue outlook
- Frequency Electronics, Capricor Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Albemarle (NYSE:ALB), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Frequency Electronics stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Buy Frequency Electronics' Healthy Backlog On High-Precision Timing Applications (FEIM)
Faixa diária
29.00 31.92
Faixa anual
11.71 34.84
- Fechamento anterior
- 27.33
- Open
- 29.25
- Bid
- 30.98
- Ask
- 31.28
- Low
- 29.00
- High
- 31.92
- Volume
- 997
- Mudança diária
- 13.36%
- Mudança mensal
- -2.49%
- Mudança de 6 meses
- 95.33%
- Mudança anual
- 160.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh