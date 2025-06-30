通貨 / FEIM
FEIM: Frequency Electronics Inc
30.82 USD 3.49 (12.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FEIMの今日の為替レートは、12.77%変化しました。日中、通貨は1あたり29.00の安値と31.92の高値で取引されました。
Frequency Electronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FEIM News
- クレイグ・ハラム、フリークエンシー・エレクトロニクス株に「買い」評価で新規カバレッジ開始
- FEIM's Q1 Earnings Fall Y/Y on Program Delays, Stock Down 16%
- フリークエンシー・エレクトロニクスの株価目標、フリーダム・キャピタルが33ドルに引き下げ
- Frequency Electronics: Still Bullish After A Soft Quarter (NASDAQ:FEIM)
- 金曜日に注目すべきAdobe、RH、および3つの株式
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Frequency Electronics Backlog Grows
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- 【決算速報】Frequency Electro、売上高は予想を下回り、利益は予想を下回る結果に
- Frequency Electronics earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q1 2025 sees revenue decline
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Frequency Electronics stock price target raised to $34 from $26 at Freedom Broker
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q4 2025 revenue soars
- FEIM's Q4 Earnings Rise Y/Y on Satellite Growth, Stock Down 10%
- Frequency Electronics: Why Strong Upside Exists In Under-The-Radar Quantum, Space Play
- Frequency Electronics clarifies TURbO atomic clock revenue outlook
- Frequency Electronics, Capricor Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Albemarle (NYSE:ALB), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Frequency Electronics stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
1日のレンジ
29.00 31.92
1年のレンジ
11.71 34.84
- 以前の終値
- 27.33
- 始値
- 29.25
- 買値
- 30.82
- 買値
- 31.12
- 安値
- 29.00
- 高値
- 31.92
- 出来高
- 1.301 K
- 1日の変化
- 12.77%
- 1ヶ月の変化
- -2.99%
- 6ヶ月の変化
- 94.33%
- 1年の変化
- 158.77%
