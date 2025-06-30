クォートセクション
通貨 / FEIM
株に戻る

FEIM: Frequency Electronics Inc

30.82 USD 3.49 (12.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FEIMの今日の為替レートは、12.77%変化しました。日中、通貨は1あたり29.00の安値と31.92の高値で取引されました。

Frequency Electronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEIM News

1日のレンジ
29.00 31.92
1年のレンジ
11.71 34.84
以前の終値
27.33
始値
29.25
買値
30.82
買値
31.12
安値
29.00
高値
31.92
出来高
1.301 K
1日の変化
12.77%
1ヶ月の変化
-2.99%
6ヶ月の変化
94.33%
1年の変化
158.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K