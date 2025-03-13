КотировкиРазделы
FEIM
FEIM: Frequency Electronics Inc

27.43 USD 0.57 (2.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FEIM за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.18, а максимальная — 28.69.

Следите за динамикой Frequency Electronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
27.18 28.69
Годовой диапазон
11.71 34.84
Предыдущее закрытие
28.00
Open
28.15
Bid
27.43
Ask
27.73
Low
27.18
High
28.69
Объем
931
Дневное изменение
-2.04%
Месячное изменение
-13.66%
6-месячное изменение
72.95%
Годовое изменение
130.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.