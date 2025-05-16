Währungen / FEIM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FEIM: Frequency Electronics Inc
30.76 USD 0.06 (0.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FEIM hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.64 bis zu einem Hoch von 31.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Frequency Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEIM News
- Craig-Hallum startet Coverage für Frequency Electronics mit "Buy"-Rating
- Craig-Hallum initiates Frequency Electronics stock with Buy rating
- FEIM's Q1 Earnings Fall Y/Y on Program Delays, Stock Down 16%
- Frequency Electronics: Freedom Capital senkt Kursziel, bestätigt aber Kaufempfehlung
- Frequency Electronics stock price target lowered to $33 at Freedom Capital
- Frequency Electronics: Still Bullish After A Soft Quarter (NASDAQ:FEIM)
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Frequency Electronics Backlog Grows
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Frequency Electronics: EPS verfehlt Schätzungen um 0,23 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Frequency Electronics earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Frequency Electronics: Umsatzrückgang im ersten Quartal 2026, Aktie steigt dennoch
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q1 2025 sees revenue decline
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Frequency Electronics stock price target raised to $34 from $26 at Freedom Broker
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q4 2025 revenue soars
- FEIM's Q4 Earnings Rise Y/Y on Satellite Growth, Stock Down 10%
- Frequency Electronics: Why Strong Upside Exists In Under-The-Radar Quantum, Space Play
- Frequency Electronics clarifies TURbO atomic clock revenue outlook
- Frequency Electronics, Capricor Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Albemarle (NYSE:ALB), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Frequency Electronics stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Buy Frequency Electronics' Healthy Backlog On High-Precision Timing Applications (FEIM)
Tagesspanne
30.64 31.36
Jahresspanne
11.71 34.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.82
- Eröffnung
- 31.00
- Bid
- 30.76
- Ask
- 31.06
- Tief
- 30.64
- Hoch
- 31.36
- Volumen
- 128
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- -3.18%
- 6-Monatsänderung
- 93.95%
- Jahresänderung
- 158.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K