FEIM: Frequency Electronics Inc
30.74 USD 0.08 (0.26%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FEIM a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.80 et à un maximum de 31.36.
Suivez la dynamique Frequency Electronics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FEIM Nouvelles
- Craig-Hallum initie la couverture de Frequency Electronics avec une recommandation d’achat
- Craig-Hallum initiates Frequency Electronics stock with Buy rating
- FEIM's Q1 Earnings Fall Y/Y on Program Delays, Stock Down 16%
- L’objectif de prix de l’action Frequency Electronics abaissé à 33$ par Freedom Capital
- Frequency Electronics stock price target lowered to $33 at Freedom Capital
- Frequency Electronics: Still Bullish After A Soft Quarter (NASDAQ:FEIM)
- Les publications RH affichent des résultats décevants, se joignent à Frequency Electronics, Tronox et d'autres grandes actions en baisse lors de la séance de pré-ouverture du marché vendredi | Benzinga France
- Pourquoi les actions d'Adobe se négocient-elles à la hausse de plus de 4 % ? Voici 20 actions qui bougent avant l'ouverture du marché. | Benzinga France
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Frequency Electronics Backlog Grows
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Le BPA de Frequency Electronics a manqué les attentes de 0,23$, le CA en dessous des prévisions
- Frequency Electronics earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Transcription de l’alerte résultats : Frequency Electronics enregistre une baisse du chiffre d’affaires au T1 2025
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q1 2025 sees revenue decline
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Frequency Electronics stock price target raised to $34 from $26 at Freedom Broker
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q4 2025 revenue soars
- FEIM's Q4 Earnings Rise Y/Y on Satellite Growth, Stock Down 10%
- Frequency Electronics: Why Strong Upside Exists In Under-The-Radar Quantum, Space Play
- Frequency Electronics clarifies TURbO atomic clock revenue outlook
- Frequency Electronics, Capricor Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Albemarle (NYSE:ALB), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
Range quotidien
29.80 31.36
Range Annuel
11.71 34.84
- Clôture Précédente
- 30.82
- Ouverture
- 31.00
- Bid
- 30.74
- Ask
- 31.04
- Plus Bas
- 29.80
- Plus Haut
- 31.36
- Volume
- 865
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- -3.24%
- Changement à 6 Mois
- 93.82%
- Changement Annuel
- 158.10%
20 septembre, samedi