FEIM: Frequency Electronics Inc

30.74 USD 0.08 (0.26%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FEIM a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.80 et à un maximum de 31.36.

Suivez la dynamique Frequency Electronics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
29.80 31.36
Range Annuel
11.71 34.84
Clôture Précédente
30.82
Ouverture
31.00
Bid
30.74
Ask
31.04
Plus Bas
29.80
Plus Haut
31.36
Volume
865
Changement quotidien
-0.26%
Changement Mensuel
-3.24%
Changement à 6 Mois
93.82%
Changement Annuel
158.10%
