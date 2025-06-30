Valute / FEIM
FEIM: Frequency Electronics Inc
30.74 USD 0.08 (0.26%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FEIM ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.80 e ad un massimo di 31.36.
Segui le dinamiche di Frequency Electronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.80 31.36
Intervallo Annuale
11.71 34.84
- Chiusura Precedente
- 30.82
- Apertura
- 31.00
- Bid
- 30.74
- Ask
- 31.04
- Minimo
- 29.80
- Massimo
- 31.36
- Volume
- 865
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- -3.24%
- Variazione Semestrale
- 93.82%
- Variazione Annuale
- 158.10%
21 settembre, domenica