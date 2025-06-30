QuotazioniSezioni
FEIM: Frequency Electronics Inc

30.74 USD 0.08 (0.26%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FEIM ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.80 e ad un massimo di 31.36.

Segui le dinamiche di Frequency Electronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.80 31.36
Intervallo Annuale
11.71 34.84
Chiusura Precedente
30.82
Apertura
31.00
Bid
30.74
Ask
31.04
Minimo
29.80
Massimo
31.36
Volume
865
Variazione giornaliera
-0.26%
Variazione Mensile
-3.24%
Variazione Semestrale
93.82%
Variazione Annuale
158.10%
21 settembre, domenica