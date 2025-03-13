货币 / FEIM
FEIM: Frequency Electronics Inc
27.62 USD 0.19 (0.69%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FEIM汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点27.10和高点28.05进行交易。
关注Frequency Electronics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FEIM新闻
- FEIM's Q1 Earnings Fall Y/Y on Program Delays, Stock Down 16%
- Freedom Capital将Frequency Electronics股票目标价从$34下调至$33
- Frequency Electronics stock price target lowered to $33 at Freedom Capital
- Frequency Electronics: Still Bullish After A Soft Quarter (NASDAQ:FEIM)
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Frequency Electronics Backlog Grows
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- 高频电子Q1每股收益及营收逊于预期
- Frequency Electronics earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- 财务电子公司2025财年第一季度财报显示收入下滑
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q1 2025 sees revenue decline
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Frequency Electronics stock price target raised to $34 from $26 at Freedom Broker
- Earnings call transcript: Frequency Electronics Q4 2025 revenue soars
- FEIM's Q4 Earnings Rise Y/Y on Satellite Growth, Stock Down 10%
- Frequency Electronics: Why Strong Upside Exists In Under-The-Radar Quantum, Space Play
- Frequency Electronics clarifies TURbO atomic clock revenue outlook
- Frequency Electronics, Capricor Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Albemarle (NYSE:ALB), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Frequency Electronics stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Buy Frequency Electronics' Healthy Backlog On High-Precision Timing Applications (FEIM)
- Frequency Electronics stock soars 10% on strong Q3 earnings beat
日范围
27.10 28.05
年范围
11.71 34.84
- 前一天收盘价
- 27.43
- 开盘价
- 27.16
- 卖价
- 27.62
- 买价
- 27.92
- 最低价
- 27.10
- 最高价
- 28.05
- 交易量
- 587
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- -13.06%
- 6个月变化
- 74.15%
- 年变化
- 131.91%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值