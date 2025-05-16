FiyatlarBölümler
FEIM
FEIM: Frequency Electronics Inc

30.74 USD 0.08 (0.26%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FEIM fiyatı bugün -0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.80 ve Yüksek fiyatı olarak 31.36 aralığında işlem gördü.

Frequency Electronics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FEIM haberleri

Günlük aralık
29.80 31.36
Yıllık aralık
11.71 34.84
Önceki kapanış
30.82
Açılış
31.00
Satış
30.74
Alış
31.04
Düşük
29.80
Yüksek
31.36
Hacim
865
Günlük değişim
-0.26%
Aylık değişim
-3.24%
6 aylık değişim
93.82%
Yıllık değişim
158.10%
21 Eylül, Pazar