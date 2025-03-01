Moedas / FDBC
FDBC: Fidelity D & D Bancorp Inc
45.62 USD 0.78 (1.74%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FDBC para hoje mudou para 1.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.97 e o mais alto foi 46.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity D & D Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDBC Notícias
- Fidelity D & D Bancorp director Richard Hotchkiss retires
- Presidente do conselho da Fidelity D & D Bancorp, Cali, compra US$ 11.661 em ações
- Fidelity D & D Bancorp chairman Cali buys $11,661 in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Fidelity D & D Bancorp: Fundamentals Firm, But Investor Sentiment Holds The Reins
- Fidelity D & D Bancorp declares $0.40 quarterly dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Fidelity D & D Bancorp VP sells $39,392 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Faixa diária
44.97 46.69
Faixa anual
37.00 60.90
- Fechamento anterior
- 44.84
- Open
- 44.97
- Bid
- 45.62
- Ask
- 45.92
- Low
- 44.97
- High
- 46.69
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 1.74%
- Mudança mensal
- 8.00%
- Mudança de 6 meses
- 7.98%
- Mudança anual
- -9.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh