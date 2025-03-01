Divisas / FDBC
FDBC: Fidelity D & D Bancorp Inc
44.84 USD 0.64 (1.41%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FDBC de hoy ha cambiado un -1.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.84, mientras que el máximo ha alcanzado 46.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity D & D Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FDBC News
- El director de Fidelity D & D Bancorp, Richard Hotchkiss, se jubila
- El presidente de Fidelity D & D Bancorp, Cali, compra acciones por 11.661 dólares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Fidelity D & D Bancorp: Fundamentals Firm, But Investor Sentiment Holds The Reins
- Fidelity D & D Bancorp declares $0.40 quarterly dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Fidelity D & D Bancorp VP sells $39,392 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Rango diario
44.84 46.52
Rango anual
37.00 60.90
- Cierres anteriores
- 45.48
- Open
- 45.10
- Bid
- 44.84
- Ask
- 45.14
- Low
- 44.84
- High
- 46.52
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- -1.41%
- Cambio mensual
- 6.16%
- Cambio a 6 meses
- 6.13%
- Cambio anual
- -10.73%
