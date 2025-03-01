通貨 / FDBC
FDBC: Fidelity D & D Bancorp Inc
45.00 USD 0.16 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FDBCの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり44.35の安値と46.69の高値で取引されました。
Fidelity D & D Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FDBC News
- Fidelity D & D Bancorp director Richard Hotchkiss retires
- フィデリティD＆Dバンコープの会長カリ氏が11,661ドル相当の株式を購入
- Fidelity D & D Bancorp chairman Cali buys $11,661 in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Fidelity D & D Bancorp: Fundamentals Firm, But Investor Sentiment Holds The Reins
- Fidelity D & D Bancorp declares $0.40 quarterly dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Fidelity D & D Bancorp VP sells $39,392 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
1日のレンジ
44.35 46.69
1年のレンジ
37.00 60.90
- 以前の終値
- 44.84
- 始値
- 44.35
- 買値
- 45.00
- 買値
- 45.30
- 安値
- 44.35
- 高値
- 46.69
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 0.36%
- 1ヶ月の変化
- 6.53%
- 6ヶ月の変化
- 6.51%
- 1年の変化
- -10.41%
