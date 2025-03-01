Währungen / FDBC
FDBC: Fidelity D & D Bancorp Inc
44.27 USD 0.73 (1.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FDBC hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.27 bis zu einem Hoch von 44.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity D & D Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FDBC News
- Fidelity D & D Bancorp director Richard Hotchkiss retires
- Fidelity D & D Bancorp chairman Cali buys $11,661 in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Fidelity D & D Bancorp: Fundamentals Firm, But Investor Sentiment Holds The Reins
- Fidelity D & D Bancorp declares $0.40 quarterly dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Fidelity D & D Bancorp VP sells $39,392 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Tagesspanne
44.27 44.57
Jahresspanne
37.00 60.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.00
- Eröffnung
- 44.57
- Bid
- 44.27
- Ask
- 44.57
- Tief
- 44.27
- Hoch
- 44.57
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -1.62%
- Monatsänderung
- 4.81%
- 6-Monatsänderung
- 4.78%
- Jahresänderung
- -11.87%
