FDBC: Fidelity D & D Bancorp Inc

44.09 USD 0.91 (2.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FDBC a changé de -2.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.93 et à un maximum de 44.57.

Suivez la dynamique Fidelity D & D Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
42.93 44.57
Range Annuel
37.00 60.90
Clôture Précédente
45.00
Ouverture
44.57
Bid
44.09
Ask
44.39
Plus Bas
42.93
Plus Haut
44.57
Volume
43
Changement quotidien
-2.02%
Changement Mensuel
4.38%
Changement à 6 Mois
4.36%
Changement Annuel
-12.22%
