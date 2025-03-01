货币 / FDBC
FDBC: Fidelity D & D Bancorp Inc
45.00 USD 0.48 (1.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FDBC汇率已更改-1.06%。当日，交易品种以低点45.00和高点46.52进行交易。
关注Fidelity D & D Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FDBC新闻
日范围
45.00 46.52
年范围
37.00 60.90
- 前一天收盘价
- 45.48
- 开盘价
- 45.10
- 卖价
- 45.00
- 买价
- 45.30
- 最低价
- 45.00
- 最高价
- 46.52
- 交易量
- 9
- 日变化
- -1.06%
- 月变化
- 6.53%
- 6个月变化
- 6.51%
- 年变化
- -10.41%
