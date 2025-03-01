QuotazioniSezioni
FDBC: Fidelity D & D Bancorp Inc

44.09 USD 0.91 (2.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FDBC ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.93 e ad un massimo di 44.57.

Segui le dinamiche di Fidelity D & D Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42.93 44.57
Intervallo Annuale
37.00 60.90
Chiusura Precedente
45.00
Apertura
44.57
Bid
44.09
Ask
44.39
Minimo
42.93
Massimo
44.57
Volume
43
Variazione giornaliera
-2.02%
Variazione Mensile
4.38%
Variazione Semestrale
4.36%
Variazione Annuale
-12.22%
