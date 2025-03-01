Valute / FDBC
FDBC: Fidelity D & D Bancorp Inc
44.09 USD 0.91 (2.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FDBC ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.93 e ad un massimo di 44.57.
Segui le dinamiche di Fidelity D & D Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FDBC News
- Fidelity D & D Bancorp director Richard Hotchkiss retires
- Il presidente di Fidelity D & D Bancorp Cali acquista azioni per $11.661
- Fidelity D & D Bancorp chairman Cali buys $11,661 in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Fidelity D & D Bancorp: Fundamentals Firm, But Investor Sentiment Holds The Reins
- Fidelity D & D Bancorp declares $0.40 quarterly dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Fidelity D & D Bancorp VP sells $39,392 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Intervallo Giornaliero
42.93 44.57
Intervallo Annuale
37.00 60.90
- Chiusura Precedente
- 45.00
- Apertura
- 44.57
- Bid
- 44.09
- Ask
- 44.39
- Minimo
- 42.93
- Massimo
- 44.57
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- -2.02%
- Variazione Mensile
- 4.38%
- Variazione Semestrale
- 4.36%
- Variazione Annuale
- -12.22%
21 settembre, domenica