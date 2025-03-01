Валюты / FDBC
FDBC: Fidelity D & D Bancorp Inc
45.48 USD 0.46 (1.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FDBC за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.00, а максимальная — 46.41.
Следите за динамикой Fidelity D & D Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.00 46.41
Годовой диапазон
37.00 60.90
- Предыдущее закрытие
- 45.94
- Open
- 45.90
- Bid
- 45.48
- Ask
- 45.78
- Low
- 45.00
- High
- 46.41
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- 7.67%
- 6-месячное изменение
- 7.64%
- Годовое изменение
- -9.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.