ERNA: Eterna Therapeutics Inc
1.27 USD 0.09 (7.63%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ERNA para hoje mudou para 7.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.19 e o mais alto foi 1.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Eterna Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.19 1.34
Faixa anual
0.14 2.75
- Fechamento anterior
- 1.18
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.19
- High
- 1.34
- Volume
- 379
- Mudança diária
- 7.63%
- Mudança mensal
- -12.41%
- Mudança de 6 meses
- 605.56%
- Mudança anual
- 24.51%
