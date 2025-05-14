Dövizler / ERNA
ERNA: Eterna Therapeutics Inc
1.33 USD 0.06 (4.72%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ERNA fiyatı bugün 4.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.29 ve Yüksek fiyatı olarak 1.40 aralığında işlem gördü.
Eterna Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Ernexa Therapeutics reports 51% reduction in operating expenses
- Ernexa regains Nasdaq compliance, continues trading on exchange
- Ernexa Therapeutics changes independent auditor to Haskell & White
- Ernexa Therapeutics Expands Advisory Board to Form Integrated Scientific and Medical Advisory Board as it Prepares for Clinical Development
- Ernexa Therapeutics completes second closing of securities offering
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Ernexa therapeutics ten percent owner acquires $2.22 million in stock
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Ernexa Therapeutics Announces New Data to be Presented at ASCO Annual Meeting 2025
- Ernexa Therapeutics Establishes Texas Subsidiary to Support Continued Development of ERNA-101 and Future Clinical Operations
Günlük aralık
1.29 1.40
Yıllık aralık
0.14 2.75
- Önceki kapanış
- 1.27
- Açılış
- 1.29
- Satış
- 1.33
- Alış
- 1.63
- Düşük
- 1.29
- Yüksek
- 1.40
- Hacim
- 339
- Günlük değişim
- 4.72%
- Aylık değişim
- -8.28%
- 6 aylık değişim
- 638.89%
- Yıllık değişim
- 30.39%
21 Eylül, Pazar